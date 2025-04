Schwerer Unfall in Altmittweida: Motorradfahrer von Auto angefahren

Der Biker stürzte und wurde schwer verletzt. Was zum Hergang bekannt ist.

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Altmittweida bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 24-jährige Fahrerin eines Mitsubishi gegen 11.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Burgstädt unterwegs, als sie etwa 100 Meter vor der Einfahrt zur Hermann-Küttner-Straße nach links in eine...