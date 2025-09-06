Schwerverletzer Simson-Fahrer: Passanten finden jungen Mann in Striegistal nachts im Straßengraben

Mittweida
Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag unweit der B 169 bei Naundorf. Das Moped stieß laut Polizei gegen einen Laternenmast.
In der Nacht zum Samstag haben Passanten im Striegistaler Ortsteil Naundorf kurz vor 2 Uhr einen im Graben liegenden und schwerverletzten Krad-Fahrer gefunden. Der Unfall ereignete sich auf Alten Schulstraße, nicht weit von der B 169 entfernt. Neben dem 18-Jährigen lag sein durch den Sturz beschädigtes Simson-Moped.
