Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Alte Schulstraße führt von der Naundorfer Straße in den Ortsteil.
Die Alte Schulstraße führt von der Naundorfer Straße in den Ortsteil. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Die Alte Schulstraße führt von der Naundorfer Straße in den Ortsteil.
Die Alte Schulstraße führt von der Naundorfer Straße in den Ortsteil. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Schwerverletzer Simson-Fahrer: Passanten finden jungen Mann in Striegistal nachts im Straßengraben
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag unweit der B 169 bei Naundorf. Das Moped stieß laut Polizei gegen einen Laternenmast.

In der Nacht zum Samstag haben Passanten im Striegistaler Ortsteil Naundorf kurz vor 2 Uhr einen im Graben liegenden und schwerverletzten Krad-Fahrer gefunden. Der Unfall ereignete sich auf Alten Schulstraße, nicht weit von der B 169 entfernt. Neben dem 18-Jährigen lag sein durch den Sturz beschädigtes Simson-Moped.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
1 min.
Mopedfahrer schwer verletzt in Straßengraben entdeckt
Ein verunglückter Mopedfahrer ist gegen 2.00 Uhr morgens in Striegistal im Landkreis Mittelsachsen in einem Straßengraben liegend von Passanten entdeckt worden. (Symbolbild)
Schwer verletzt, allein und unbemerkt: Ein Mopedfahrer wird erst um 2.00 Uhr nachts gefunden. Was die Polizei über den Unfallhergang weiß.
01.09.2025
2 min.
18-Jähriger bei Unfall an Fußgängerüberweg im Erzgebirge verletzt
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Stollberg.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Bürgergarten-Kreuzung in Stollberg. Dabei wurde ein junger Mann leicht verletzt.
Babette Zaumseil
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel