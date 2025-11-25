Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lisa Lißner eröffnet im Februar einen neuen Friseursalon in Frankenberg.
Lisa Lißner eröffnet im Februar einen neuen Friseursalon in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick ins Innere des künftigen Friseursalons.
Blick ins Innere des künftigen Friseursalons. Bild: Ingolf Rosendahl
Die Freiberger Straße 53 unweit des Frankenberger Marktes ist zentral gelegen.
Die Freiberger Straße 53 unweit des Frankenberger Marktes ist zentral gelegen. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Sie macht die Haare schön: Junge Frau aus Mittweida eröffnet Friseursalon in Frankenberg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frisur, Nägel und Make-up – all das gibt es ab Februar im neuen Frankenberger Salon „Lisa“. Eine junge Frau aus Mittweida wagt den Sprung ins kalte Wasser. Aktuell läuft der Ausbau des Ladenlokals.

Die Idee, einen eigenen Salon zu betreiben, hatte Lisa Lißner schon nach ihrer Ausbildung. „2018 habe ich ausgelernt“, erzählt die 26-Jährige. „Doch ich war jung, wollte leben.“ Nun aber hat es sich anders ergeben. Bislang war die Mittweidaerin in einem Frankenberger Salon angestellt. Jetzt wagt sie den Sprung ins kalte Wasser und in...
