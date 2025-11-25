Sie macht die Haare schön: Junge Frau aus Mittweida eröffnet Friseursalon in Frankenberg

Frisur, Nägel und Make-up – all das gibt es ab Februar im neuen Frankenberger Salon „Lisa“. Eine junge Frau aus Mittweida wagt den Sprung ins kalte Wasser. Aktuell läuft der Ausbau des Ladenlokals.

Die Idee, einen eigenen Salon zu betreiben, hatte Lisa Lißner schon nach ihrer Ausbildung. „2018 habe ich ausgelernt“, erzählt die 26-Jährige. „Doch ich war jung, wollte leben.“ Nun aber hat es sich anders ergeben. Bislang war die Mittweidaerin in einem Frankenberger Salon angestellt. Jetzt wagt sie den Sprung ins kalte Wasser und in...