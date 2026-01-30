Sind Schwangere und Mütter in Hainichen gut versorgt? Erstes Treffen zeigt Wunsch

Hebammen, Ärzte und weitere Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen haben sich in der Stadt ausgetauscht. Es ging auch um mögliche Versorgungslücken.

Sie haben die Versorgung von Schwangeren und Wöchnerinnen in Hainichen und Umgebung im Blick: 14 Hebammen, Ärzte, Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen, Kinderkrankenschwestern und Rettungssanitäterinnen aus der Region haben sich dieser Tage in Hainichen zum Austausch getroffen. Dabei haben sie einander ihre wichtigsten Angebote und Themen...