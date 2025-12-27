So schön ist Kriebstein im Winter: Idylle an der Talsperre lockt Erzgebirger nach Mittelsachsen

Strahlender Sonnenschein und klirrende Kälte an der Talsperre Kriebstein: Ausflügler nahmen dafür einen weiten Weg auf sich. Und es gab eine Überraschung am Kriebsteinsee.

Wiedersehen nach einer langen Zeit: Bei strahlendem Sonnenschein, Raureif und teils gefrorener Wasseroberfläche haben am Wochenende Ausflügler die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen für einen Spaziergang an der Talsperre Kriebstein genutzt. Dazu zählten Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau im Erzgebirge. Sie waren zuletzt vor 15 Jahren... Wiedersehen nach einer langen Zeit: Bei strahlendem Sonnenschein, Raureif und teils gefrorener Wasseroberfläche haben am Wochenende Ausflügler die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen für einen Spaziergang an der Talsperre Kriebstein genutzt. Dazu zählten Lars, Beatrice und Nele Wittig aus Pockau im Erzgebirge. Sie waren zuletzt vor 15 Jahren...