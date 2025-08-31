Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Aus Anlass von 75 Jahren SV Grün-Weiß sendete der MDR live aus Niederstriegis .
Aus Anlass von 75 Jahren SV Grün-Weiß sendete der MDR live aus Niederstriegis .
Mittweida
So wurden die Einwohner von Niederstriegis zu Stars
Von Ingolf Rosendahl
Kamera an – so hieß es Freitagabend beim SV Grün-Weiß Niederstriegis. Der Verein feierte sein 75-jähriges Bestehen. Und zwar live und in Farbe im TV.

Gemeinsam mit den Bewohnern des Roßweiner Ortsteils führten Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof durch die 90-minütige Livesendung. Zuvor hatte Imhof als Außenreporter Sportangebote des SV getestet. Beim Eierlauf mit Fußball ging er gnadenlos unter.
