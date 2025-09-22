Solarparty und E-Trabi in Grünlichtenberg

Mittweida
Am 30. September findet im Kriebsteiner Ortsteil ein Infoabend über Photovoltaik, Wärmepumpen sowie E-Mobilität statt.
Funktioniert das: Ein Bauernhaus mit Wärmepumpe beheizen? Ein Trabant mit Elektromotor, ohne knatterndes Geräusch und ohne Abgasgeruch? Strom auf dem eigenen Dach zu zeugen? Die Volkshochschule Mittelsachsen, der VEE Sachsen und „Wir Machen Energie“ bitten am 30. September, ein Dienstag, ab 17 Uhr zu einer Solarparty nach Grünlichtenberg....
