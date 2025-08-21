Sommerfest an der Talsperre: Karnevalsvereine laden nach Höfchen ein

Mittweida
Fasching mitten im August: Am Samstag soll die verrückteste Party des Sommers steigen. Und ein Familienfest gibt es obendrauf. Aber wie geht es für den KFC in Höfchen weiter?
Der Sand ist schon da, der Pool wird auch bald aufgebaut. An der Talsperre Kriebstein laufen die Vorbereitungen für das Sommerfest der Karnevalsvereine an diesem Wochenende. Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) lädt wieder in Zusammenarbeit mit dem Rossauer Karnevalsclub (RKC) auf das Gelände im Hotel am Kriebsteinsee in Höfchen ein.
