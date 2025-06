„Sounds of Hollywood“: Das sind die schönsten Fotos des Klanglichtzauber in Mittweida

Der musikalische Streifzug durch 90 Jahre Filmgeschichte mit der Vogtland Philharmonie auf dem Technikumplatz kommt an. Das wurde gespielt.

Rund 1000 Musik- und Filmfans haben am Samstag beim Klanglichtzauber auf dem Technikumplatz in Mittweida die „Sounds of Hollywood“ erlebt. Vor dem Beginn des musikalischen Streifzuges durch 90 Jahre Filmgeschichte haben Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Landrat Sven Krüger die 32. Saison des Mittelsächsischen Kultursommers...