Regionale Nachrichten und News
Am Morgen des 14. Oktobers 2025 ist der Storch beim Sonnenaufgang zu sehen.
Am Morgen des 14. Oktobers 2025 ist der Storch beim Sonnenaufgang zu sehen. Bild: Verein natürlich mittendrin
Mittweida
Spannendes Störche-Projekt in Frankenberg: Starkes Stadtmarketing dank Youtube
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Leider war die Störche-Aufzucht in Frankenberg nicht erfolgreich. Wieso ist dennoch bis heute ein Tier im Nest zu sehen?

Zwei Industriekletterer brachten sie am 21. Oktober 2024 auf der Esse an: Die Webcam, die live und in Farbe zeigt, wenn sich im Nest auf dem Schornstein der Frankenberger Firma Innotex etwas regt. Zu verdanken ist das einer Initiative des Vereins „Natürlich mittendrin“.
