Spannendes Störche-Projekt in Frankenberg: Starkes Stadtmarketing dank Youtube

Leider war die Störche-Aufzucht in Frankenberg nicht erfolgreich. Wieso ist dennoch bis heute ein Tier im Nest zu sehen?

Zwei Industriekletterer brachten sie am 21. Oktober 2024 auf der Esse an: Die Webcam, die live und in Farbe zeigt, wenn sich im Nest auf dem Schornstein der Frankenberger Firma Innotex etwas regt. Zu verdanken ist das einer Initiative des Vereins „Natürlich mittendrin“.