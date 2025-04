Sperrung B 169 zwischen Hainichen und Frankenberg: „Man muss sich nicht alles gefallen lassen“

Am 5. Mai soll die Sanierung der Bundesstraße zwischen Dittersbach und Hainichen beginnen. Los geht es aber nicht wie zunächst geplant zwischen Autobahnzubringer und Hagebaumarkt.

Die Straßensanierung der B 169 zwischen Dittersbach und Hainichen startet wie geplant am 5. Mai. Dies hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt. Am Freitag soll im Verlauf des Tages nun die S 201 mit dem Autobahnzubringer zur A4 in Hainichen freigegeben werden. Dieser Abschnitt wird dann als Umleitung genutzt.