Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Rochlitz fand der Städtewettbewerb zum Händlerherbst statt.
In Rochlitz fand der Städtewettbewerb zum Händlerherbst statt. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
In Rochlitz fand der Städtewettbewerb zum Händlerherbst statt.
In Rochlitz fand der Städtewettbewerb zum Händlerherbst statt. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Städtewettbewerb auf dem Rad: Plätze für Hainichen, Flöha und Rochlitz stehen fest
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wettbewerb von Envia für den guten Zweck ist beendet. Eine Stadt aus dem Landkreis hatte lange die Chance auf einen Extrabonus. Hat es gereicht?

Der diesjährige Städtewettbewerb von Versorger Envia M und Mitgas ist Geschichte - Lauter-Bernsbach war am Sonntag letzte Station. 23 Kommunen aus Mitteldeutschland haben teilgenommen. Für die Aktiven galt es, in sechs Stunden so viele Kilometer wie möglich auf einem Erwachsenen- und einem Kinderfahrrad zu fahren. Hainichen, das zum Parkfest...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.08.2025
1 min.
Städtewettbewerb: Hainichen rutscht ab - doch hat noch Chance auf Extrageld
Das Preisgeld ist unter anderem für eine neue Linse der Camera Obscura gedacht.
Zum Parkfest radelten die Hainichener für den guten Zweck. Doch nun gibt es im Wettbewerb einen neuen Spitzenreiter.
Franziska Bernhardt-Muth
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
09.09.2025
2 min.
Kilometer sammeln zum Händlerherbst in Rochlitz: Wettkampf um 8000 Euro für soziale Projekte
Der Städtewettbewerb macht, wie bereits 2023 (Foto), erneut zum Händlerherbst Station.
Die Rochlitzer Innenstadt wird am 12. September zum Schauplatz eines aufregenden Wettbewerbs, bei dem jeder Kilometer zählt.
Alexander Christoph
Mehr Artikel