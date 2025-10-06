Städtewettbewerb auf dem Rad: Plätze für Hainichen, Flöha und Rochlitz stehen fest

Der Wettbewerb von Envia für den guten Zweck ist beendet. Eine Stadt aus dem Landkreis hatte lange die Chance auf einen Extrabonus. Hat es gereicht?

Der diesjährige Städtewettbewerb von Versorger Envia M und Mitgas ist Geschichte - Lauter-Bernsbach war am Sonntag letzte Station. 23 Kommunen aus Mitteldeutschland haben teilgenommen. Für die Aktiven galt es, in sechs Stunden so viele Kilometer wie möglich auf einem Erwachsenen- und einem Kinderfahrrad zu fahren. Hainichen, das zum Parkfest...