Städtewettbewerb: Hainichen rutscht ab - doch hat noch Chance auf Extrageld

Zum Parkfest radelten die Hainichener für den guten Zweck. Doch nun gibt es im Wettbewerb einen neuen Spitzenreiter.

Beim Städtewettbewerb von Envia M und Mitgas ist Hainichen auf Platz 4 gerutscht. Am Wettbewerb nehmen in diesem Jahr 23 Kommunen teil. Zu den jeweiligen Terminen geht es für sie darum, in sechs Stunden so viele Kilometer wie möglich auf einem Erwachsenen- und einem Kinderfahrrad zu absolvieren. Hainichen schaffte es zum Parkfest auf 235,34...