Stärkung regionaler Unternehmen: Landkreis Mittelsachsen und Unternehmensberatung bauen Zusammenarbeit aus

Mittweida
Die Kooperation zwischen Mittelsachsen und der TeleskopEffekt GmbH soll regionale Unternehmen stärken. Der Fokus liegt auf Digitalisierung und Innovation.
Der Landkreis Mittelsachsen und die in Mittweida ansässige Unternehmensberatung TeleskopEffekt GmbH wollen auch weiterhin zusammenarbeiten. Die entsprechende Verlängerung des Kooperationsvertrags wurde kürzlich beim Mittelstandstag 2025 unterzeichnet. Das Unternehmen berät beispielsweise Banken, Start-ups und mittelständische Unternehmen und...
