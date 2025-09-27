Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Musik- und Volkshochschule soll bis 2029 umfassend saniert werden.
Die Musik- und Volkshochschule soll bis 2029 umfassend saniert werden. Bild: Peggy Hähnel/ Landratsamt
Die Musik- und Volkshochschule soll bis 2029 umfassend saniert werden.
Die Musik- und Volkshochschule soll bis 2029 umfassend saniert werden. Bild: Peggy Hähnel/ Landratsamt
Mittweida
Startschuss für Sanierung in Mittweida: Musik- und Volkshochschule erstrahlt bis 2029 neu
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Mittweida hat die Sanierung der Musik- und Volkshochschule begonnen. Bis 2029 sollen Dach, Heizung und Elektrik erneuert werden – bei laufendem Unterricht. Ist mit Einschränkungen zu rechnen?

In der Heinrich-Heine-Straße 39 beginnt eine neue Ära: Das markante Gebäude, das seit 1994 die Musik- und Volkshochschule beherbergt, wird umfassend saniert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
14.09.2025
1 min.
Denkmalpreise gehen nach Mittweida, Rochlitz und Großvoigtsberg
Sebastian Keucher erhielt einen Denkmalpreis für die Sanierung des „Waldschlösschens“
Der Landkreis beteiligt sich mit durchschnittlich 60 bis 80 Objekten pro Jahr am Tag des offenen Denkmals. Wofür es dieses Mal Denkmalpreise gab.
Lutz Kirchner
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
31.08.2025
4 min.
Lauenhain: Neues Gerätehaus als Geschenk zum 100. Feuerwehr-Geburtstag
Geschenk von René Golsch (l.) von der Feuerwehr Burgstädt: Eine Glocke, hergestellt aus einer Druckluftflasche. Wehrleiter Henry Schöne aus Lauenhain freut sich.
Punktlandung gelungen: Die Kameraden der Feuerwehr Lauenhain feiern am Wochenende 100-jähriges Bestehen. Als Geschenk gab es einen modernen, größeren Ersatz für das alte Gerätehaus. Und noch mehr.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel