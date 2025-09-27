Startschuss für Sanierung in Mittweida: Musik- und Volkshochschule erstrahlt bis 2029 neu

Mittweida
In Mittweida hat die Sanierung der Musik- und Volkshochschule begonnen. Bis 2029 sollen Dach, Heizung und Elektrik erneuert werden – bei laufendem Unterricht. Ist mit Einschränkungen zu rechnen?
In der Heinrich-Heine-Straße 39 beginnt eine neue Ära: Das markante Gebäude, das seit 1994 die Musik- und Volkshochschule beherbergt, wird umfassend saniert.
