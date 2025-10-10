Stillgelegter Grimme-Preisträger: Protestbus „Adenauer SRP+“ nach Beschlagnahmung in Sachsen zurück in Berlin

Nach der Beschlagnahmung in Sachsen steht der Protestbus des Zentrums für Politische Schönheit wieder in Berlin – am Gorki Theater, ohne Dachaufbauten. Der Streit um das Fahrzeug dauert derweil an.

