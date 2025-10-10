Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Stillgelegter Grimme-Preisträger: Protestbus „Adenauer SRP+“ nach Beschlagnahmung in Sachsen zurück in Berlin

Zurück in Berlin: Der Protestbus „Adenauer SRP+“ wird derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau - beim 7. Berliner Herbstsalon ausgestellt.
Zurück in Berlin: Der Protestbus „Adenauer SRP+“ wird derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau - beim 7. Berliner Herbstsalon ausgestellt. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Zurück in Berlin: Der Protestbus „Adenauer SRP+“ wird derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau - beim 7. Berliner Herbstsalon ausgestellt.
Zurück in Berlin: Der Protestbus „Adenauer SRP+“ wird derzeit am Berliner Maxim Gorik Theater - ohne Dachaufbau - beim 7. Berliner Herbstsalon ausgestellt. Bild: Zentrum für Politische Schönheit
Mittweida
Stillgelegter Grimme-Preisträger: Protestbus „Adenauer SRP+“ nach Beschlagnahmung in Sachsen zurück in Berlin
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Beschlagnahmung in Sachsen steht der Protestbus des Zentrums für Politische Schönheit wieder in Berlin – am Gorki Theater, ohne Dachaufbauten. Der Streit um das Fahrzeug dauert derweil an.

Der Protestbus „Adenauer SRP+“ des Künstlerkollektivs Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist nach seiner Beschlagnahmung in Sachsen nach Berlin zurückgekehrt – in zwei Teilen. Weil er nicht selbst fahren durfte, wurde er per Tieflader transportiert, die Dachaufbauten mussten demontiert werden, sagte ein ZPS-Sprecher. Sonst hätte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:03 Uhr
2 min.
Nach Beschlagnahmung des „Adenauer SRP+“: Polizei geht gegen Drohungen, Beleidigungen und Hasskommentare vor
Der Protestbus „Adenauer SPR+“ bei der Kontrolle auf der B 169 am 20. September.
Wochen nach dem Bus-Stopp bei Döbeln läuft nun ein Großaufgebot an Ermittlungen: Hunderte Posts im Netz stehen unter Verdacht, Polizisten bedroht oder beleidigt zu haben.
Manuel Niemann
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
01.10.2025
2 min.
Dekra bestätigt Polizei Sachsen: Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ bleibt stillgelegt
Die Bundesstraße 169 nahe Döbeln am 20. September: Polizisten kontrollieren den „Adenauer SRP+“.
Vor wenigen Tagen zog die Polizei nahe Döbeln den Protestbus des „Zentrums für Politische Schönheit“ aus dem Verkehr. Erstmal darf er nicht auf öffentliche Straßen zurückkehren.
Patrick Hyslop
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
Mehr Artikel