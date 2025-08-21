Streit in Mittweida: Jugendlicher wird durch Schläge verletzt

Der Busbahnhof in Mittweida war am Mittwochabend Schauplatz einer Auseinandersetzung. Ein 15-Jähriger musste danach ins Krankenhaus.

Am frühen Mittwochabend hat es einen Polizeieinsatz am Busbahnhof in Mittweida gegeben. An der Waldheimer Straße kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten. Wie Doreen Stein, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagmittag auf Anfrage der „Freien Presse“ präzisierte, soll eine 27-Jährige einen...