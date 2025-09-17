Striegistal ehrt engagierte Bürger

Mittweida
Um den guten Ruf der Gemeinde kümmern sich viele. Drei besonders Aktive wurden jetzt im Gemeinderat geehrt. Doch wofür haben sie die Auszeichnungen erhalten?
Franz Schubert ist Mitglied im Heimatverein und mischt im Posaunenchor mit. „Und er hat historische Abrisse zu allen möglichen Themen verfasst“, sagte Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos). Bei den vielen Büchern, die inzwischen über die Gemeinde erschienen sind, war er unermüdlicher Co-Autor und Korrektor. Dafür erhielt Schubert jetzt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.