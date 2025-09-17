Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für ihr Engagement geehrt: Franz Schubert, Daniel Zimmermann und Andreas Müller (v. l.). Bild: Ingolf Rosendahl
Für ihr Engagement geehrt: Franz Schubert, Daniel Zimmermann und Andreas Müller (v. l.). Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Striegistal ehrt engagierte Bürger
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um den guten Ruf der Gemeinde kümmern sich viele. Drei besonders Aktive wurden jetzt im Gemeinderat geehrt. Doch wofür haben sie die Auszeichnungen erhalten?

Franz Schubert ist Mitglied im Heimatverein und mischt im Posaunenchor mit. „Und er hat historische Abrisse zu allen möglichen Themen verfasst“, sagte Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos). Bei den vielen Büchern, die inzwischen über die Gemeinde erschienen sind, war er unermüdlicher Co-Autor und Korrektor. Dafür erhielt Schubert jetzt...
20.08.2025
3 min.
Striegistal: Gemeinde will in zwei Jahren schuldenfrei sein
Die Gemeindeverwaltung Striegistal mit Sitz im Ortsteil Etzdorf.
Was kann Striegistal ausgeben? Wie sieht es mit den Schulden aus? Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung für 2025 und die Pläne für Finanzen und Investitionen bis 2028 beschlossen. Darum geht es.
Ingolf Rosendahl
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
15.09.2025
3 min.
Berbersdorf an der A 4: Alles von Fleisch bis Fisch - auch per Elektro-Laster
Harald Göpel (l.) und Ralf Temme mit einem vollelektrischen Laster von Transgourmet.
Zwar liefert Transgourmet schon seit Februar 2025 erfolgreich 25.000 Artikel aus dem neuen Logistikzentrum in Berbersdorf. Doch die 136 Mitarbeiter wollten das jetzt nochmal mit ihren Kunden feiern.
Ingolf Rosendahl
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel