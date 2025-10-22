Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 31. Oktober ist Halloween. Rund um Mittweida gibt es spannende Events.
Am 31. Oktober ist Halloween. Rund um Mittweida gibt es spannende Events. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa
Am 31. Oktober ist Halloween. Rund um Mittweida gibt es spannende Events.
Am 31. Oktober ist Halloween. Rund um Mittweida gibt es spannende Events. Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa
Mittweida
Süßes oder Saures? Fünf Tipps für Halloween in Mittweida und Umgebung
Von Alisa Marcinkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kürbisse glühen, Nebel kriecht durch Mittweida – mit dem Reformationstag hält auch Halloween Einzug. Die spannendsten Events ab 30. Oktober:

Dass Halloween näher rückt, ist kein Geheimnis: Die Tage werden kürzer, und schelmisch grinsende Kürbisse leuchten an jeder Straßenecke. Auch in und um Mittweida feiern Menschen den irisch-amerikanischen Brauch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
3 min.
Halloween-Fieber in Penig, Rochlitz und Lunzenau: Hier gibt es Gruselspaß und schaurige Erlebnisse
Am 31. Oktober ist wieder Halloween – und damit Zeit für Gruselpartys.
Wenn die Nacht am 31. Oktober über die Region hereinbricht, treiben Hexen, Vampire und Untote wieder ihr Unwesen. Gruselpartys finden sie in Penig, Rochlitz und Lunzenau.
Julia Czaja
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
19:32 Uhr
3 min.
Oktoberfest in Mittweida: Die wichtigsten Infos für Besucher und Autofahrer
Am Freitag wurde das Oktoberfest in Mittweida bei leichtem Nieselregen eröffnet.
Vom 17. bis 19. Oktober feiert der Mittweidaer Marktplatz wie die bayerische Wiesn. Ein Überblick zu kulturellen und kulinarischen Highlights, Preisen und Sperrungen.
Alisa Marcinkowski
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel