Süßes oder Saures? Fünf Tipps für Halloween in Mittweida und Umgebung

Mittweida
Kürbisse glühen, Nebel kriecht durch Mittweida – mit dem Reformationstag hält auch Halloween Einzug. Die spannendsten Events ab 30. Oktober:
Dass Halloween näher rückt, ist kein Geheimnis: Die Tage werden kürzer, und schelmisch grinsende Kürbisse leuchten an jeder Straßenecke. Auch in und um Mittweida feiern Menschen den irisch-amerikanischen Brauch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.