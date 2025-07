Talsperre Kriebstein: Baustart für neues Mehrzweckgebäude

Jetzt geht es los: Der Umbau an der Seebühne ist eines der wichtigsten Projekte an der Talsperre Kriebstein. Nun entsteht das neue Mehrzweckgebäude.

Die ersten Holzelemente für das neue Mehrzweckgebäude an der Seebühne Kriebstein sind auf der Baustelle angekommen. Am Montag haben Mitarbeiter der Firma Gebrüder Donner Holzbau GmbH & Co. KG Claußnitz letzte Vorbereitungen für den Aufbau getroffen. Dieser soll am Dienstag beginnen. Auf dem Großparkplatz lagern bereits weitere Bauteile....