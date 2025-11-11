Tauscha, Roßwein und Mittweida: Drei Traditionsfleischereien bündeln ihre Kräfte

Alte Marken bleiben, neue Ideen kommen: Drei Traditionsbetriebe schließen sich zusammen, um Rezepte, Qualität und Zukunft des Fleischerhandwerks zu sichern. Was können Kunden erwarten?

Drei Traditionsfleischereien gehen künftig gemeinsame Wege. Ob das Modell gegen fehlende Nachfolger im Handwerk taugt, das oft über Generationen in Familienhand lag, ist offen. „Oft werden die Läden geschlossen und dann kommt jemand Neues und macht eine andere Filiale auf“, sagt Christoph Schempp. Drei Traditionsfleischereien gehen künftig gemeinsame Wege. Ob das Modell gegen fehlende Nachfolger im Handwerk taugt, das oft über Generationen in Familienhand lag, ist offen. „Oft werden die Läden geschlossen und dann kommt jemand Neues und macht eine andere Filiale auf“, sagt Christoph Schempp.