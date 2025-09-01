Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Tedi-Filiale am Markt in Hainichen am Montag.
Die Tedi-Filiale am Markt in Hainichen am Montag. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Tedi-Filiale in Hainichen: Handelskette bestätigt geplanten Eröffnungstermin
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Kürze will der Non-Food-Discounter sein Geschäft am Marktplatz öffnen - mit Aktionen und Angeboten am Eröffnungstag. Im April war der Termin auf der Dauerbaustelle Marktterrassen noch geplatzt.

Was Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) bereits vor einigen Tagen meldete, hat nun auch Tedi selbst verkündet: In wenigen Tagen will die Handelskette ihre Filiale am Markt 17 eröffnen. Angekündigt war dies bereits für Anfang April 2025 - allerdings platzte der Termin, weil die Nutzung nicht genehmigt wurde.
Mehr Artikel