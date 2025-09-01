Tedi-Filiale in Hainichen: Handelskette bestätigt geplanten Eröffnungstermin

Mittweida
In Kürze will der Non-Food-Discounter sein Geschäft am Marktplatz öffnen - mit Aktionen und Angeboten am Eröffnungstag. Im April war der Termin auf der Dauerbaustelle Marktterrassen noch geplatzt.
Was Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) bereits vor einigen Tagen meldete, hat nun auch Tedi selbst verkündet: In wenigen Tagen will die Handelskette ihre Filiale am Markt 17 eröffnen. Angekündigt war dies bereits für Anfang April 2025 - allerdings platzte der Termin, weil die Nutzung nicht genehmigt wurde.
