Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Themenmonat zu Demenz und Pflege im Landkreis endet – von Mittweida bis Freiberg gibt es noch Termine

In Mittelsachsen endet der Aktionsmonat zu Pflege, Alter und Demenz.
In Mittelsachsen endet der Aktionsmonat zu Pflege, Alter und Demenz. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
In Mittelsachsen endet der Aktionsmonat zu Pflege, Alter und Demenz.
In Mittelsachsen endet der Aktionsmonat zu Pflege, Alter und Demenz. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Themenmonat zu Demenz und Pflege im Landkreis endet – von Mittweida bis Freiberg gibt es noch Termine
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Landkreis Mittelsachsen leben rund 11.800 Menschen mit einer gesicherten Demenzdiagnose. Ein Teil von ihnen wohnt in WGs.

Mit Veranstaltungen in Mittweida, Hainichen und Freiberg endet der Themenmonat „Pflege, Alter und Demenz“ im Landkreis. Am 26. September kann von 10 bis 15 Uhr die Demenzberatung beim Betreuungsverein Mittweida an der Albrecht-Schweizer-Straße 2 besucht werden (03727-621420). „Biografie als Schlüssel bei Menschen mit Demenz“ heißt eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
19.09.2025
5 min.
Zwei Frauen verwirklichen ihre Idee: In Mittweida entstehen WGs für Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige
 8 Bilder
Melanie Ullmann (l.) und Claudia Gawlik bieten mit der Hemmet GmbH das neue Wohn- und Pflegeangebot in Mittweida.
Melanie Ullmann und Claudia Gawlik wollen alternative Wohngemeinschaften anbieten. Gemeinsam mit der Sparkasse Mittelsachsen setzen sie ihren Plan direkt am Marktplatz um.
Franziska Bernhardt-Muth
06.09.2025
5 min.
Ab ins Heim? „Davor kann man noch so viel machen“ – So arbeitet eine Tagespflege in Mittelsachsen
Ein Gast der Tagespflege Roßwein möchte ein Pflegebad nehmen. Mit im Bild: Anja Kraft (l.) und Heike Dutscho.
Demenz ist für viele Menschen ein Tabu-Thema – aus Angst, abgestempelt zu werden. Dabei kann ein Anruf Struktur und Lebensfreude zurückbringen – und Familien entlasten.
Cornelia Schönberg
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel