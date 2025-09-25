Themenmonat zu Demenz und Pflege im Landkreis endet – von Mittweida bis Freiberg gibt es noch Termine

Im Landkreis Mittelsachsen leben rund 11.800 Menschen mit einer gesicherten Demenzdiagnose. Ein Teil von ihnen wohnt in WGs.

Mit Veranstaltungen in Mittweida, Hainichen und Freiberg endet der Themenmonat „Pflege, Alter und Demenz“ im Landkreis. Am 26. September kann von 10 bis 15 Uhr die Demenzberatung beim Betreuungsverein Mittweida an der Albrecht-Schweizer-Straße 2 besucht werden (03727-621420). „Biografie als Schlüssel bei Menschen mit Demenz“ heißt eine...