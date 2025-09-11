Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trauernde legen am Unfallort Blumen ab und stellen Kerzen auf.
Trauernde legen am Unfallort Blumen ab und stellen Kerzen auf. Bild: Ingolf Rosendahl
Trauernde legen am Unfallort Blumen ab und stellen Kerzen auf.
Trauernde legen am Unfallort Blumen ab und stellen Kerzen auf. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Tödlicher Unfall eines Mühlbachers: 20-jähriger Motorradfahrer verunglückt in Frankenberg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unfall am Mittwochnachmittag in Frankenberg: Ein junger Mann verstirbt noch vor Ort. Er stammt aus der Gegend. Das sagen Rettungskräfte und Trauernde.

Am Mittwochnachmittag war ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der S 203 in Richtung Langenstriegis unterwegs. Er bog auf die Straße Mühlbacher Pappel ab, obwohl die Einfahrt verboten ist. Dort verlor der junge Mann nach derzeitigem Kenntnisstand wohl die Kontrolle über die Maschine. „Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
05.09.2025
1 min.
Frankenberg: Was macht denn der Hubschrauber da?
Luftretter des ADAC Sachsen landeten in Frankenberg.
Luftretter des ADAC waren am Donnerstag zu einem Einsatz in Frankenberg. Auch ein Rettungswagen fuhr vor. Was war passiert?
Ingolf Rosendahl
15.09.2025
3 min.
Frankenberg: Wer steckt hinter der Serie von Diebstählen?
Beim dritten Einbruch im August bei der FMA stahlen Diebe erneut Buntmetall.
Eine Reihe von Einbrüchen hält die Stadt in Atem. Buntmetall, Fahrräder und ein Motorrad wurden Beute von Langfingern. Wie weit sind die Ermittlungen der Polizei?
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel