Tödlicher Unfall eines Mühlbachers: 20-jähriger Motorradfahrer verunglückt in Frankenberg

Mittweida
Unfall am Mittwochnachmittag in Frankenberg: Ein junger Mann verstirbt noch vor Ort. Er stammt aus der Gegend. Das sagen Rettungskräfte und Trauernde.
Am Mittwochnachmittag war ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der S 203 in Richtung Langenstriegis unterwegs. Er bog auf die Straße Mühlbacher Pappel ab, obwohl die Einfahrt verboten ist. Dort verlor der junge Mann nach derzeitigem Kenntnisstand wohl die Kontrolle über die Maschine. „Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.