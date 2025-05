Trabi, Tuning und noch mehr: Car & Bike Night in Altmittweida ist das Mekka nicht nur für Oldtimerfans

Das Event fand zum fünften Mal statt und war einmal mehr ein Besuchermagnet. Rund 200 Fahrzeuge wurden präsentiert. Nicht alle mussten originalgetreu sein.

Bereits zum fünften Mal fand am Wochenende die Car & Bikes-Night in Altmittweida statt. Hunderte Besucher kamen, um die etwa 200 Fahrzeuge zu bestaunen. „Es ist ein sehr, sehr positives Fazit mit neuen und alten Gesichtern“, zeigt sich Organisator Thomas Rodewohl zufrieden. „Die Leute sind top interessiert.“ Was einst als spontane Idee...