Tradition trifft Moderne: Mittweidaer Steinmetzin plant ihr Meisterstück

Im traditionsreichen Steinmetzbetrieb in Mittweida steht ein Generationenwechsel an. Franziska Domscheit plant, den Betrieb ihres Vaters zu übernehmen und bereitet sich auf ihre Meisterprüfung vor. Was schätzt sie an dem Handwerk und warum ist das keineswegs verstaubt?

Ohne Mundschutz geht es nicht. Franziska Domscheits Beruf ist staubig, die Werkstatt laut, ihr Handwerk deshalb aber nicht verstaubt oder rückwärtsgewandt. Sie ist Steinmetzin und Steinbildhauerin, in dieser Kombination wird ausgebildet. Was ihr noch fehlt, ist der Meistertitel. „Drei Jungs und acht Jahre sind ihr dazwischengekommen“, sagt... Ohne Mundschutz geht es nicht. Franziska Domscheits Beruf ist staubig, die Werkstatt laut, ihr Handwerk deshalb aber nicht verstaubt oder rückwärtsgewandt. Sie ist Steinmetzin und Steinbildhauerin, in dieser Kombination wird ausgebildet. Was ihr noch fehlt, ist der Meistertitel. „Drei Jungs und acht Jahre sind ihr dazwischengekommen“, sagt...