Tradition und Technik vereint: 30. Schleppertreffen in Tanneberg begeistert

Mittweida
Etwa 150 Aussteller mit etwa 166 Traktoren und Maschinen reisten im Ortsteil von Mittweida an. Einige hatten gleich zwei Fahrzeuge im Gepäck.
In ein Mekka für Liebhaber historischer Landmaschinen verwandelte sich am Wochenende, 13./14. September, der Mittweidaer Ortsteil Tanneberg. Zum 30. Schleppertreffen reisten rund 150 Aussteller mit etwa 166 Traktoren und Maschinen an. 26 Aussteller waren erstmals mit dabei. „Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit den Teilnehmerzahlen als auch mit...
