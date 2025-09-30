Transporter gerät auf A 4 ins Schleudern: Mehrere Verletzte nahe Hainichen und Stau

Eine 36-Jährige kam mit dem Fahrzeug von der Autobahn ab und wollte noch gegensteuern - doch das führte zum Unfall. Offenbar waren Drogen im Spiel.

Bei einem Unfall auf der A 4 zwischen Hainichen und Berbersdorf sind am Montag drei Personen verletzt worden. Laut Polizei war eine 36-Jährige gegen 15.15 Uhr in einem Iveco-Kleintransporter in Richtung Dresden unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte entgegen. Das Fahrzeug geriet ins... Bei einem Unfall auf der A 4 zwischen Hainichen und Berbersdorf sind am Montag drei Personen verletzt worden. Laut Polizei war eine 36-Jährige gegen 15.15 Uhr in einem Iveco-Kleintransporter in Richtung Dresden unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte entgegen. Das Fahrzeug geriet ins...