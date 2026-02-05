Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.

Der Grund, warum es am Dienstag zu dem ungewöhnlichen Verkehrsunfall im Rossauer Ortsteil Seifersbach gekommen ist, steht fest. Wie ein Polizeisprecher nun mitteilt, waren die winterlichen Straßenverhältnisse ursächlich. Aufgrund von Glätte kam ein Transporter kurz nach 20.15 Uhr von der Schönborner Straße von der Fahrbahn ab. Dabei...