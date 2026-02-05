MENÜ
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht. Bild: Erik Frank Hoffmann
Der Fahrer des Transporters blieb bei dem Unfall unverletzt.
Der Fahrer des Transporters blieb bei dem Unfall unverletzt. Bild: Erik Frank Hoffmann
Die Bergung des Transporters gestaltete sich wegen der Bedingungen vor Ort schwierig.
Die Bergung des Transporters gestaltete sich wegen der Bedingungen vor Ort schwierig. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Mittweida
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Von Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.

Der Grund, warum es am Dienstag zu dem ungewöhnlichen Verkehrsunfall im Rossauer Ortsteil Seifersbach gekommen ist, steht fest. Wie ein Polizeisprecher nun mitteilt, waren die winterlichen Straßenverhältnisse ursächlich. Aufgrund von Glätte kam ein Transporter kurz nach 20.15 Uhr von der Schönborner Straße von der Fahrbahn ab. Dabei...
Erschienen am: 05.02.2026 | 12:45 Uhr
