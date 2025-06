Traumnote 1,0: Fritz Backofen bleibt sich auch an Hochschule Mittweida treu

Die Abiturienten starten in ihre letzten Ferien. Für Fritz Backofen liegt diese Zeit lange zurück. Fünf Jahre später erinnert er sich an seine Ziele. Nur soviel vorab: Auch im Hörsaal hat er Bestnoten und auf dem Rad fährt er Bundesliga.

Es ist wieder so weit. In Sachsen feiern tausende junge Menschen ihr bestandenes Abitur – für viele das Ticket in eine neue Lebensphase. Die meisten bestehen die Prüfungen, doch nur wenige erreichen den Traumschnitt von 1,0.