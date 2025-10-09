Über 70 Jahre gehen sie gemeinsam durchs Leben: Hainichener Paar feiert seltene Gnadenhochzeit

Schon als Kinder haben Elsa und Hans Dietl zusammen gespielt und mit 19 stand für sie fest: Wir heiraten. Jetzt wurde das Jubiläum gefeiert.

Ein Gläschen Sekt darf nicht fehlen und zärtlich halten sie Hand - die Liebe scheint nach sieben Jahrzehnten noch immer frisch. Am Mittwoch haben Elsa und Hans Dietl aus Hainichen einen besonderen Tag gefeiert: ihre Gnadenhochzeit. Vor 70 Jahren haben sie sich auch offiziell versprochen, gemeinsam durchs Leben zu gehen und zueinander zu halten,...