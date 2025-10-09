Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elsa und Hans Dietl mit ihrer Familie sowie Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r.) und Nancy Wörl (3.v.l.), Leiterin des Pflegeheims in Hainichen.
Elsa und Hans Dietl mit ihrer Familie sowie Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r.) und Nancy Wörl (3.v.l.), Leiterin des Pflegeheims in Hainichen. Bild: Stadtverwaltung Hainichen
Elsa und Hans Dietl mit ihrer Familie sowie Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r.) und Nancy Wörl (3.v.l.), Leiterin des Pflegeheims in Hainichen.
Elsa und Hans Dietl mit ihrer Familie sowie Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r.) und Nancy Wörl (3.v.l.), Leiterin des Pflegeheims in Hainichen. Bild: Stadtverwaltung Hainichen
Mittweida
Über 70 Jahre gehen sie gemeinsam durchs Leben: Hainichener Paar feiert seltene Gnadenhochzeit
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schon als Kinder haben Elsa und Hans Dietl zusammen gespielt und mit 19 stand für sie fest: Wir heiraten. Jetzt wurde das Jubiläum gefeiert.

Ein Gläschen Sekt darf nicht fehlen und zärtlich halten sie Hand - die Liebe scheint nach sieben Jahrzehnten noch immer frisch. Am Mittwoch haben Elsa und Hans Dietl aus Hainichen einen besonderen Tag gefeiert: ihre Gnadenhochzeit. Vor 70 Jahren haben sie sich auch offiziell versprochen, gemeinsam durchs Leben zu gehen und zueinander zu halten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Von 100 neuen Parkplätzen bis zum Bau des Striegistalradwegs: Was Hainichens OB Greysinger bis 2032 schaffen will
Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit (Stadt-)Plan: Die Aufwertung des früheren Brauerei- und Molkereigeländes will er vorantreiben.
Dieter Greysinger startet im Dezember in seine vierte Amtszeit. Gemeinsam mit seiner Stadt hat er einiges vor, unter anderem das Thema Hochwasser im Blick. Doch es gibt auch Hürden.
Franziska Bernhardt-Muth
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
28.09.2025
2 min.
OB-Wahl in Hainichen: Dieter Greysinger triumphiert erneut
Der alte ist der neue OB: Dieter Greysinger konnte die Wahl für sich entscheiden.
Der alte ist der neue OB: Dieter Greysinger hat die Wahl für sich entschieden. Der 60-Jährige trat ohne Konkurrenz an. Spannendste Frage war daher die nach der Wahlbeteiligung.
Alexander Christoph
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel