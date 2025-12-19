Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Roßwein

Mittweida
Eine nächtliche Explosion in Roßwein zerstörte einen Zigarettenautomaten. Dabei wurde eine bislang ungeklärte Substanz eingesetzt.
Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen Zigarettenautomaten in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Roßwein gesprengt. Die Polizeidirektion Chemnitz berichtet am Freitag, dass die Tat gegen 21.10 Uhr verübt wurde. Dabei wurde eine bislang ungeklärte Substanz eingesetzt, teilt ein Polizeisprecher mit Der Automat wurde vollständig zerstört....
