Die Täter entwendeten eine Geldkassette und hinterließen eine beschädigte Kassette sowie mehrere Tabakwaren am Tatort.
Die Täter entwendeten eine Geldkassette und hinterließen eine beschädigte Kassette sowie mehrere Tabakwaren am Tatort. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Die Täter entwendeten eine Geldkassette und hinterließen eine beschädigte Kassette sowie mehrere Tabakwaren am Tatort.
Die Täter entwendeten eine Geldkassette und hinterließen eine beschädigte Kassette sowie mehrere Tabakwaren am Tatort. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Mittweida
Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Roßwein
Redakteur
Von Holk Dohle
Eine nächtliche Explosion in Roßwein zerstörte einen Zigarettenautomaten. Dabei wurde eine bislang ungeklärte Substanz eingesetzt.

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend einen Zigarettenautomaten in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße in Roßwein gesprengt. Die Polizeidirektion Chemnitz berichtet am Freitag, dass die Tat gegen 21.10 Uhr verübt wurde. Dabei wurde eine bislang ungeklärte Substanz eingesetzt, teilt ein Polizeisprecher mit Der Automat wurde vollständig zerstört....
Holk Dohle
Frank Hommel
Heike Hubricht
