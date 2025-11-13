Unfall auf A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg: Sprinter kracht auf Sattelzug

Auf der Autobahn in Richtung Chemnitz war am Mittwochabend ein Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren.

Ein Auffahrunfall auf der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg hat am Mittwochabend für Behinderungen in Richtung Chemnitz gesorgt. Gegen 22.40 Uhr war nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz nach dem Rastplatz Rossauer Wald ein 45-Jähriger im Mercedes Sprinter aus Polen aus noch ungeklärter Ursache auf einen polnischen Sattelzug (Fahrer...