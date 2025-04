Unfall bei Frankenberg: Pedelec-Fahrer rammt Auto

Ein missglücktes Wendemanöver einer Autofahrerin wird jetzt einem 71-jährigen Mann zum Verhängnis.

Ein 71 Jahre alter Senior ist jetzt bei einem Unfall in Sachsenburg bei Frankenberg schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann am 12. April mit einem Pedelec auf der Mittweidaer Straße in Richtung Seifersbach unterwegs, als es kurz vor 14.30 Uhr zu dem Unglück kam. An der Bushaltestelle am Abzweig nach Irbersdorf...