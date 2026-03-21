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Am Freitagabend sind in Frankenberg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.
Am Freitagabend sind in Frankenberg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Foto: Erik Frank Hoffmann
Am Freitagabend sind in Frankenberg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.
Am Freitagabend sind in Frankenberg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Foto: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Unfall in Frankenberg: Verletzte nach Kollision
Von Erik Frank Hoffmann
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Ein Opel kollidiert in Frankenberg mit einem anderen Fahrzeug. Rettungsdienste sind schnell vor Ort. Die Ermittlungen laufen.

Am Freitagabend ist es in Frankenberg auf der Winklerstraße in Höhe der Max-Petzold-Straße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Dabei kollidierten ein Opel und ein Kia seitlich miteinander. Nach ersten Informationen mussten betroffene Insassen rettungsdienstlich versorgt werden. Neben dem Rettungsdienst mit zwei...
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