Unfall in Hainichen: Fahrer entkommt knapp dem Fluss

In Hainichen kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw leicht verletzt wurde. Dabei hatte er noch Glück.

Ein VW Passat ist am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr bei Hainichen von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Stehen gekommen. Der 43-jährige Fahrer hatte versucht, einem Tier auszuweichen, als er die Mittweidaer Straße aus Richtung Bundesstraße 169 kommend in Richtung Stadtzentrum befuhr. Dabei verlor er die Kontrolle. Nach...