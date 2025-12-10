Unfall in Rossau: Moped-Fahrerin schwer verletzt

In Rossau kam es zu einem Unfall, vermutlich durch Unaufmerksamkeit verursacht.

Am Dienstagnachmittag kam es in Rossau auf der Hauptstraße zu einem Unfall, bei dem eine junge Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Offenbar war die Fahrerin gegen 16.45 Uhr aus Richtung Mittweida unterwegs, als ein Honda-Fahrer (27) aus der Ausfahrt eines Supermarktes auf die Hauptstraße einbog. Dabei wurde die Moped-Fahrerin wohl übersehen,...