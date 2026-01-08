Unfall in Roßwein: Mercedes-Fahrer missachtet Vorfahrt – 21.000 Euro Schaden

Eine Kollision auf der Bundesstraße 169 in Roßwein wird teuer: Auf einer Kreuzung kollidierten zwei Transporter. Wie es zum Unfall kam.

Ein 29-jähriger Mercedes-Transporter-Fahrer hat am Mittwochvormittag in Roßwein einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Der Mercedes-Transporter fuhr gegen 10 Uhr aus Richtung Otzdorf kommend in Richtung Littdorf. An der Kreuzung Kreisstraße 7530/Bundesstraße 169 kreuzte der Fahrer die...