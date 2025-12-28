MENÜ
Auf der B169 zwischen Hainichen und Schlegel sind zwei Pkw zusammengestoßen.
Auf der B169 zwischen Hainichen und Schlegel sind zwei Pkw zusammengestoßen. Bild: Erik Frank Hoffmann
Auf der B169 zwischen Hainichen und Schlegel sind zwei Pkw zusammengestoßen.
Auf der B169 zwischen Hainichen und Schlegel sind zwei Pkw zusammengestoßen. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Unfall sorgt für Behinderungen auf B 169 in Hainichen
Von Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
Auf der Bundesstraße ereignete sich am Sonntag ein Unfall, an dem ein BMW und ein Skoda beteiligt waren. Die Fahrzeuge blockierten die Straße.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bundesstraße B 169 zwischen Hainichen und dem Ortsteil Schlegel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw BMW kam nach ersten Informationen aus der Kratzmühler Straße auf die Bundesstraße gefahren und stieß dort mit einem Pkw Skoda zusammen. Fahrzeugteile verteilten sich über die Fahrbahn und der BMW blieb...
