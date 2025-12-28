Unfall sorgt für Behinderungen auf B 169 in Hainichen

Auf der Bundesstraße ereignete sich am Sonntag ein Unfall, an dem ein BMW und ein Skoda beteiligt waren. Die Fahrzeuge blockierten die Straße.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bundesstraße B 169 zwischen Hainichen und dem Ortsteil Schlegel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw BMW kam nach ersten Informationen aus der Kratzmühler Straße auf die Bundesstraße gefahren und stieß dort mit einem Pkw Skoda zusammen. Fahrzeugteile verteilten sich über die Fahrbahn und der BMW blieb...