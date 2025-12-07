„Uwe glüht“: Adventsmarkt und Kunstfestival locken zur Ausstellungseröffnung nach Etzdorf

Mittweida
Zwei Tage lang glühte das Umspannwerk Etzdorf: Regionale Künstler öffneten ihre Werkstätten, die Rebelart Crew zeigte neue Arbeiten.
Im Umspannwerk Etzdorf leuchtete am Wochenende der Weihnachtsmarkt und das Kunstfestival „Uwe glüht“. In den Werkstätten und Ateliers wurde gesägt, geschmiedet, gefilzt und gestaltet. Regionale Künstler luden im Rahmen des „Maker-Advents“ der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 zum Zuschauen und Mitmachen ein.
