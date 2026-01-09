MENÜ
Die Polizei ermittelt in drei Fällen von Sachbeschädigung in Frankenberg.
Die Polizei ermittelt in drei Fällen von Sachbeschädigung in Frankenberg.
Mittweida
Vandalismus in Frankenberg: Unbekannte beschädigen drei Objekte
Redakteur
Von Holk Dohle
An einem Kunstwerk im Friedenspark, einer Dogstation an der Mühlenstraße und einer Bank im Mühlbachtal richteten Unbekannte einen Schaden von über 3000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Frankenberg drei Objekte beschädigt, die Tatzeiten sind noch unklar. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Im ersten Fall wurde das Kunstwerk „Cloud“ im Friedenspark am Sockel und unteren Rand beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. In der Nähe des Kleinkinderspielplatzes „Schlange“ an der...
