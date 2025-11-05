Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorn Carolin (l.) und Bianca sowie hinten Tom (2. v. l.) und Gerd (2. v. r.).
Vorn Carolin (l.) und Bianca sowie hinten Tom (2. v. l.) und Gerd (2. v. r.). Bild: Anja Gehle/Volksbank Mittweida
Mittweida
Vegane Ernährung und Radfahren: Energiespar-Talente in Mittweida ausgezeichnet
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Energieeffizienz-Tag der Volksbank gab es Preisgelder für Menschen, die im Alltag auf Nachhaltigkeit setzen.

Mit dem Energieeffizienz-Tag 2025 wollten die Volksbank Mittweida und Partner zeigen, welcher Beitrag sich zum Klimaschutz leisten lässt und wie Kosten gesenkt werden können. Zum Austausch kamen Experten, Unternehmen und Neugierige in der Werkbank 32 in Mittweida zusammen.
27.10.2025
3 min.
Von Tipps fürs Energiesparen bis zum besonderen Buch: Das bietet die Woche in Mittelsachsen
Alte Lampe, neue Leuchte: In Mittweida gibt es Tipps zum Energiesparen.
In Mittweida erfährt man, wie sich Heiz- und Stromkosten senken lassen. In Freiberg lässt sich mit dem Motorrad und in den Iran reisen. Und in Rochlitz erklingt Orgelmusik.
Franziska Bernhardt-Muth
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
19.09.2025
3 min.
Achtung, Fake-Anrufe: Das rät das Team der Volksbank Mittweida betroffenen Kunden
Die echten Berater der Volksbank - hier das Team in Rochlitz.
Kunden der Volksbank Mittweida sind Ziel von Betrugsversuchen geworden. Anrufer haben unter falschem Vorwand sensible Daten verlangt. Bank und Polizei geben Tipps, wie man sich verhalten soll.
Julia Czaja, Franziska Bernhardt-Muth
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel