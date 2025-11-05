Vegane Ernährung und Radfahren: Energiespar-Talente in Mittweida ausgezeichnet

Zum Energieeffizienz-Tag der Volksbank gab es Preisgelder für Menschen, die im Alltag auf Nachhaltigkeit setzen.

Mit dem Energieeffizienz-Tag 2025 wollten die Volksbank Mittweida und Partner zeigen, welcher Beitrag sich zum Klimaschutz leisten lässt und wie Kosten gesenkt werden können. Zum Austausch kamen Experten, Unternehmen und Neugierige in der Werkbank 32 in Mittweida zusammen.