Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 11: Beleidigung, Hehlerei, und Kinderpornografie

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, in Döbeln statt.

Verbotenes Fahrzeugrennen: Ein 48-Jähriger soll im Juni 2023 mit seinem Motorrad in Waldheim versucht haben, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadt wurde er aber gefasst. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, keine Versicherung für das Motorrad... Verbotenes Fahrzeugrennen: Ein 48-Jähriger soll im Juni 2023 mit seinem Motorrad in Waldheim versucht haben, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadt wurde er aber gefasst. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, keine Versicherung für das Motorrad...