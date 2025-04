Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln in Kalenderwoche 14: Diebstahl, Körperverletzung, Betrug

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Rosa-Luxemburg-Straße 16, in Döbeln statt.

Diebstahl: Der Vorfall ereignete sich im Spätsommer 2022 in Mühlau. Dort soll ein 41-jähriger Mann aus Hartmannsdorf ein Motorrad im Wert von circa 1600 Euro entwendet haben. Anschließend verkaufte er das Fahrzeug für 800 Euro weiter. Nun steht der Mann wegen besonders schweren Diebstahls vor Gericht. 1. April, 10 Uhr, Sitzungssaal 120.