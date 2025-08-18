Verkehrsschilder in Etzdorf gestohlen

Mittweida
Mit den Schildern war eine Umleitung gekennzeichnet. Die Polizei sucht nun nach den Dieben.
Unbekannte haben Ende voriger Woche im Striegistaler Ortsteil Etzdorf drei Verkehrsschilder gestohlen. Dabei handelte es sich um ein Umleitungsschild sowie um eine „Sperrscheibe“ mit darunter angebrachtem Zusatzzeichen „Ortsdurchfahrt Rosswein“, wie die Polizei am Montag berichtete. Sie standen an der Nossener Straße. Der entstandene...
