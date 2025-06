Vier Gründe für einen Besuch beim Historischen Besiedlungszug in Mittelsachsen

Am Wochenende ist der Tross mit 100 Leuten, Planwagen und Pferden auf Zeitreise in den Regionen Mittweida und Flöha gegangen. An welchen Tagen und Stationen wird es für Gäste und Schaulustige besonders interessant?.

Wenn bis zum 6. Juli rund 100 Teilnehmer des 31. Historischen Besiedlungszugs einschließlich der Vereinsmitglieder durch die Regionen Mittweida und Flöha ziehen, dann gibt es auch für Schaulustige am Wegesrand viel zu sehen und zu erleben – vor allem dort, wo der Tross mit Planwagen und Pferden sein Lager aufschlägt. Die „Freie Presse"...