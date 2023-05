Vom Bäcker bis zum Zahnarzt: Wie man in Hainichen zwei Stunden ohne Strom überbrückt

Am Laptop fällt ein Stromausfall erst auf, wenn das Internet nicht mehr mitspielt. Der Router hängt halt an seiner Steckdose. Der Blick in den Kühlschrank gibt die Gewissheit: Das Licht ist auch bei geöffneter Tür aus, der Strom ist weg. Im gesamten Haus ist das so, wenig später ist klar: in der gesamten Straße, und nicht nur dort. Rund 3000...