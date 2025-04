Vom Fichtelberghaus an die Talsperre Kriebstein: 24-Jähriger will mit Imbiss durchstarten

Der Imbiss an der Talsperre Kriebstein startet in die Saison. Ein junger Erzgebirger will mit frischen Ideen die Besucher in das beliebte Naherholungsgebiet in Mittelsachsen locken.

Am ersten Verkaufssonntag wurde noch geputzt, das Bier kam nicht aus dem Kühlschrank, sondern noch direkt aus dem Kasten. Mit zwei Mitarbeitern sorgt Camillo Hauke seit zwei Wochen für frischen Wind im Imbiss am Hafengelände an der Talsperre Kriebstein. „Einen Besitzerwechsel hat es nicht gegeben", sagt er.