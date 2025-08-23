Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Vom Winnetou-Schöpfer bis zum Volkskammerpräsidenten: Diese bekannten Männer und Frauen saßen in Waldheim in Haft

Bekannter Häftling: ein Porträt von Karl May 2012 vor „seinem“ Museum in Radebeul.
Bekannter Häftling: ein Porträt von Karl May 2012 vor „seinem“ Museum in Radebeul. Bild: Matthias Hiekel/dpa/Archiv
Bekannter Häftling: ein Porträt von Karl May 2012 vor „seinem“ Museum in Radebeul.
Bekannter Häftling: ein Porträt von Karl May 2012 vor „seinem“ Museum in Radebeul. Bild: Matthias Hiekel/dpa/Archiv
Mittweida
Vom Winnetou-Schöpfer bis zum Volkskammerpräsidenten: Diese bekannten Männer und Frauen saßen in Waldheim in Haft
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim ist das älteste Gefängnis Deutschlands. Zu den Insassen zählten unter anderen Karl May und Horst Sindermann – und wer noch?

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim ist das älteste noch aktive Gefängnis Deutschlands. Am 23. August gewährt sie Einblicke für Besucher. Laut Michaela Tiepner, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, gibt es hier aktuell 408 Haftplätze. Doch welche bekannten Namen gehörten in der Vergangenheit zu den Inhaftierten?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.06.2025
19 min.
Hitlers treuer Helfer: Aufstieg und Untergang des Chemnitzer NS-Oberbürgermeisters Walter Schmidt
Schmidt 1938 in seinem Dienstzimmer im Chemnitzer Rathaus.
Vom Herrenmenschen zum Sträfling. Lange Zeit lagen Leben und Tod des einstigen Stadtoberhauptes im Dunkeln. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse. Vor 75 Jahren stand der SA-Mann in Waldheim vor Gericht.
Erik Kiwitter
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
04.08.2025
1 min.
JVA Waldheim: Blick hinter die Gefängnismauern
Blick auf die sächsische Kleinstadt Waldheim mit dem Rathaus von 1902 (links) und der JVA (oben rechts).
Am Samstag, 23. August, haben Besucher die Möglichkeit, sich in der JVA umzuschauen. Welche Aufgaben hat die Justizvollzugsanstalt?
Freie Presse
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel