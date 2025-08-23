Vom Winnetou-Schöpfer bis zum Volkskammerpräsidenten: Diese bekannten Männer und Frauen saßen in Waldheim in Haft

Mittweida
Die Justizvollzugsanstalt Waldheim ist das älteste Gefängnis Deutschlands. Zu den Insassen zählten unter anderen Karl May und Horst Sindermann – und wer noch?
Die Justizvollzugsanstalt Waldheim ist das älteste noch aktive Gefängnis Deutschlands. Am 23. August gewährt sie Einblicke für Besucher. Laut Michaela Tiepner, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, gibt es hier aktuell 408 Haftplätze. Doch welche bekannten Namen gehörten in der Vergangenheit zu den Inhaftierten?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.