Von der „Schwane“ in Mittweida bis zum Café in Frauenstein: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche mit einer Wiedereröffnung in Oederan und einer Wiederbelebung in Lunzenau.

Das Beste gleich vorweg: Sechs Wochen! Solange dauern die Schulferien in Sachsen. Und in Mittelsachsen gibt es viele Angebote für Familien. Auch wenn man sich am Freitag zum Badfest in Mittweida und zum Bergstadtfest in Freiberg besseres Wetter gewünscht hat: Nach Regen kommt wieder Sonne. Versprochen.